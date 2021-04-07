Решетников объяснил, почему растёт инфляция в России

Министр экономического развития Максим Решетников, выступая на биржевом форуме, раскрыл основную причину роста потребительских цен в России.

По его мнению, во всём виноват рост мировых цен на продовольствие.

При этом импортная инфляция приходила в Россию постепенно, её движение замедляли карантинные ограничения и снижение спроса. Поэтому эффект был менее выраженным и растянутым во времени, в соответствии с постепенным открытием рынков.

В то же время экспортная инфляция прибыла в Россию куда быстрее, так как наша страна является крупным экспортёром продовольствия — пшеницы, подсолнечного масла и других продуктов. Всплеск мировой продовольственной инфляции произошёл в ноябре-декабре 2020 года и тут же отразился на российском рынке.

В итоге правительству пришлось сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло. Соглашения по сахару будут действовать до 1 июня, по подсолнечному маслу — до 1 октября 2021 года.

Ранее Росстат сообщал, что годовая инфляция ускорилась в марте до 5,79%, а цены на сахар и масло опять начали расти.