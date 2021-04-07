Стало известно, какую выгоду получила Россия от соглашения ОПЕК+

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating оценило положительный эффект от соглашения ОПЕК+ для России в десятки миллиардов долларов. Об этом на вебинаре Fitch по рынку нефтегаза рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Дмитрий Маринченко.

По его словам, если бы российские компании продолжали добывать нефть на том же уровне, что и раньше, то их выручка была бы ниже на $30-40 млрд. Этот "выигрыш" был поделён между компаниями и государством.

Маринченко также считает, что от сделки ОПЕК+ выиграли даже простые россияне, так как сокращение производства нефти и последующий рост цен на неё стабилизировали рубль. Без соглашения девальвация национальной валюты была бы более существенной.

Нефтегазовые компании также получили "налоговый бонус": без соглашения ОПЕК+ они не смогли бы избежать роста налоговой нагрузки.

Напомним, новая сделка ОПЕК+ действует с мая 2020 года. Она более гибкая, чем предыдущие. Если сначала страны сокращали по 9,7 млн баррелей в сутки, потом — по 7,7 млн баррелей в сутки.

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