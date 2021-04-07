Правительство РФ рассматривает новый критерий, определяющий беден человек или нет, с учётом изменения расчёта прожиточного минимума. Об этом рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчётом.
По его словам, новый критерий определения бедности "будет чуть-чуть отличаться" от того, как бедность определялась раньше.
Также Кудрин напомнил депутатам, аудиторы сформулировали собственные предложения по борьбе с бедностью и направили их в правительство. Эти идеи правительство также рассматривает в настоящее время.
Кроме того, депутаты в очередной раз обратили внимание на недостаток нового способа расчёта прожиточного минимума, величина которого теперь зависит от медианной зарплаты, а не от стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину.
Глава Счётной палаты считает, что новый прожиточный минимум "вполне рациональный" для определения бедности, а отсутствие связи со стоимостью продуктов "не является крупным недостатком". Кудрин считает, что благодаря привязке к медианной зарплате прожиточный минимум будет расти быстрее, чем раньше.
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