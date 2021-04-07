Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
Манукян признался, что планировал купить дом для жизни с Бузовой
Отдыхающим на Кипре туристам разрешено выходить из отелей по СМС
Депутата от банкротства не спасла даже смерть
Лишившийся памяти Бари Алибасов интересуется женщинами
Биологи раскрыли тайну выработки гормона удовольствия
Косторная рассказала о возвращении к Тутберидзе
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Где выгоднее обменивать валюту: совет эксперта

Правительство рассматривает новый критерий бедности

Экономика » Финансы » Деньги

Правительство РФ рассматривает новый критерий, определяющий беден человек или нет, с учётом изменения расчёта прожиточного минимума. Об этом рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчётом.

Правительство рассматривает новый критерий бедности

По его словам, новый критерий определения бедности "будет чуть-чуть отличаться" от того, как бедность определялась раньше.

Также Кудрин напомнил депутатам, аудиторы сформулировали собственные предложения по борьбе с бедностью и направили их в правительство. Эти идеи правительство также рассматривает в настоящее время.

Кроме того, депутаты в очередной раз обратили внимание на недостаток нового способа расчёта прожиточного минимума, величина которого теперь зависит от медианной зарплаты, а не от стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину.

Глава Счётной палаты считает, что новый прожиточный минимум "вполне рациональный" для определения бедности, а отсутствие связи со стоимостью продуктов "не является крупным недостатком". Кудрин считает, что благодаря привязке к медианной зарплате прожиточный минимум будет расти быстрее, чем раньше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прожиточный минимум по Регионам России в 2021 году Список
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Косторная рассказала о возвращении к Тутберидзе
Биологи раскрыли тайну выработки гормона удовольствия
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Где выгоднее обменивать валюту: совет эксперта
Хоккеисту Емелину не планируют трансплантацию печени
Бывшая жена Андрея Аршавина не может ходить без помощи
Диетолог назвала немолочные продукты, богатые кальцием
Экономист объяснил, что происходит с рублём
Моряки теплохода "Порт Мэй" замерзают на судне
Агент Головина объяснил, почему он не вышел на поле за "Монако"
Популярное
Новости Украины
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны

Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.

Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Точка зрения
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Правда ТВ
Предписания и запреты на Благовещение
Точка зрения
Готова ли Российская Федерация к войне?
Любовь Степушова Станет ли Болгария пророссийской с премьером Трифоновым? Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер Александр Артамонов Кто пытался "поджечь Рейхстаг" "Искандерами" Александр Артамонов
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Мир. Новости мира
Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?
Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей
Политика. Новости и аналитика
Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников