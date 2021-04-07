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Объём ФНБ превысил 13,8 трлн рублей

Экономика » Финансы » Деньги

К 1 апреля 2021 года объём Фонда национального благосостояния составил 13 трлн 802,1 млрд рублей, сообщает Министерство финансов. Таким образом, за марта фонд увеличился на 250 млрд рублей.

Объём ФНБ превысил 13,8 трлн рублей

При этом ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился на 7 млрд рублей и составила 8 трлн 679,8 млрд рублей. В процентном соотношении к ВВП объём ликвидной части фонда не изменился — 7,5%.

Это важно, так как, согласно бюджетному правилу, правительство может направлять на инвестиции только ту часть средств из ликвидной части, которая превышает 7% ВВП.

Данные Минфина также свидетельствуют о том, что размещение средств ФНБ на валютных счетах ЦБ приносит убытки — их размер за отчётный период с 15 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года составил почти 4 млрд рублей.

При этом ослабление рубля привело к положительному результату от курсовой разницы. С начала года ФНБ "заработал" на этом 45,1 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда с 1 января 2021 года составил 5,1 млрд рублей без учёта денег на валютных счетах ЦБ.

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Минфин России теряет средства ФНБ на курсовой разнице. Курс доллара и рынок нефти
Автор: Анастасия Гостищева
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