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Где выгоднее обменивать валюту: совет эксперта

Экономика » Рынки » Валютный

Россияне традиционно хранят сбережения в иностранной валюте. Иногда у них возникает потребность обменять их на рубли. Как и где выгоднее всего обменивать валюту "Правде.Ру" рассказал финансовый эксперт Василий Олейников.

Где выгоднее обменивать валюту: совет эксперта

Самый выгодный способ обменять валюту предоставляет биржа, указал эксперт. Выгода обмена валюты именно здесь объясняется "самым маленьким спредом", то есть разницей между курсом покупки и курсом продажи.

Если россиянин придёт в любой банк, то при официальном курсе Центробанка в 75 рублей за $1 ему придётся покупать по 77 рублей за $1, а продавать — по 73 рубля за $1. В обоих случаях гражданин будет терять, как минимум, по два рубля с каждого доллара.

При этом на бирже человек может поменять валюту по текущему курсу "прямо копейка в копейку" практически круглосуточно — с 7 утра и до полуночи.

Впрочем, обмен валюты на бирже имеет и свои ограничения. Во-первых, там нельзя поменять небольшие деньги, во-вторых, для этого потребуется открыть брокерский счёт и осуществлять все обменные операции исключительно через него.

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СПОСОБЫ ВЫГОДНОГО ОБМЕНА ВАЛЮТ
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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