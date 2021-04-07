Где выгоднее обменивать валюту: совет эксперта

Россияне традиционно хранят сбережения в иностранной валюте. Иногда у них возникает потребность обменять их на рубли. Как и где выгоднее всего обменивать валюту "Правде.Ру" рассказал финансовый эксперт Василий Олейников.

Самый выгодный способ обменять валюту предоставляет биржа, указал эксперт. Выгода обмена валюты именно здесь объясняется "самым маленьким спредом", то есть разницей между курсом покупки и курсом продажи.

Если россиянин придёт в любой банк, то при официальном курсе Центробанка в 75 рублей за $1 ему придётся покупать по 77 рублей за $1, а продавать — по 73 рубля за $1. В обоих случаях гражданин будет терять, как минимум, по два рубля с каждого доллара.

При этом на бирже человек может поменять валюту по текущему курсу "прямо копейка в копейку" практически круглосуточно — с 7 утра и до полуночи.

Впрочем, обмен валюты на бирже имеет и свои ограничения. Во-первых, там нельзя поменять небольшие деньги, во-вторых, для этого потребуется открыть брокерский счёт и осуществлять все обменные операции исключительно через него.

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