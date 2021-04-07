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Экономист объяснил, что происходит с рублём

Экономика » Рынки » Валютный

Биржевой курс рубля по отношению к доллару и евро обновил многомесячные максимумы. Что ослабляет рубль и как будут развиваться события дальше, рассказал Телеканалу "360" советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов.

Экономист объяснил, что происходит с рублём

По его словам, существует две группы факторов, которые влияют на курс российской валюты.

"Первая группа — это фундаментальные факторы, здесь основной причиной, конечно же, является снижение цены на нефть", — объяснил экономист.

Цены на нефть стали снижаться после того, как участники ОПЕК+ договорились увеличить добычу "чёрного золота" с мая, тем самым ослабив действующие с мая 2020 года ограничения. При этом наблюдается рост неопределённости относительно новой волны распространения коронавируса, которая приведёт к уменьшению потребления энергоресурсов, а значит на рынке может появиться избыток нефти.

Ко второй группе экономист отнёс так называемые спекулятивные факторы, основным из которых является усиление санкционной риторики со стороны Запада. Как долго будет действовать "санкционный" фактор, "очень сложно определить.

В целом, по прогнозу Улатова, "уровень неопределённости всё равно будет высокий", поэтому нужно готовиться к волатильности на валютном рынке.

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Мощное ослабление рубля! Что происходит и куда дальше пойдет курс доллара? Нефть, Донбасс, санкции.
Автор: Анастасия Гостищева
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