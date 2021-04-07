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Россия не готова к самостоятельному накоплению пенсий

Экономика » Финансы » Деньги

Культура самостоятельного накопления пенсий может прижиться в России при условии стабильной экономической ситуации, но пока страна не готова к этому. Об этом в беседе с URA. RU заявил член Совета Федерации Сергей Леонов.

Россия не готова к самостоятельному накоплению пенсий

"У нас в стране нестабильная финансовая ситуация. Хоть какие налоговые льготы вводи, люди боятся хранить средства в долгосрочной перспективе. Боятся, что их "съест" инфляция или произойдёт дефолт", — объяснил Леонов.

Для создания культуры самостоятельного накопления на пенсию, по его оценке, потребуются десятки лет. Пока же россияне используют другие более надёжные с их точки зрения инвестиции в старость, например покупая недвижимость.

В целом же сенатор поддерживает идею по увеличению налоговых льгот для россиян, которые откладывают на старость через систему негосударственного пенсионного обеспечения. Главным её плюсом, по его словам, является возможность передачи накоплений по наследству.

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации Труда России Олег Шеин обратил внимание на другую проблему, которая не позволяет россиянам обрести культуру накопительной пенсии. Он подчеркнул, что "размер заработной платы в регионах страны не позволяет в принципе говорить о накоплениях".

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Автор: Анастасия Гостищева
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