ЦБ и Минфин не обсуждают повышение тарифа ОСАГО для таксистов

Центробанк и Министерство финансов не обсуждают идею повысить ОСАГО для такси. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на их представителей.

Так, представитель ЦБ заявил, что

"пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора".

В Минфине ответили, что не получали предложения страховщиков о повышении тарифов для таксистов.

Ранее сообщалось, что ЦБ с Минфином рассматривают вопрос о повышении тарифов ОСАГО для таксистов на 60%. Как выяснила "РГ", страховые компании действительно хотели бы повысить тарифы для такси на 60%, чтобы компенсировать убыточность их страхования из-за высокой аварийности.

Представители такси рассказали, что получают от страховщиков уведомления о досрочном расторжении страховых договоров. Также они жаловались на то, что страховые компании уклоняются от продажи им полисов ОСАГО, "вставляя палки в колеса" при заключении договоров. Они считают, что выходом из сложившейся ситуации мог бы стать индивидуальный расчёт тарифов для каждого таксопарка.

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