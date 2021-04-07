Суд арестовал активы экс-владельцев Промсвязьбанка на 113 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество, включая денежные средства, бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму более 113 млрд рублей. Решение принято по ходатайству банка "Траст", сообщает РАПСИ.

Вместе с имуществом Ананьевых арестованы активы бывших руководителей Автовазбанка Олега Вдовина и Николая Тарана.

"Траст" подавал ходатайство об аресте их имущества в рамках иска о взыскании с банкиров более 113 млрд рублей.

Стоит отметить, что Дмитрий Ананьев в прошлом году был признан банкротом по заявлению ООО "Зерновая компания "Настюша". В отношении него введена процедура реструктуризации задолженности. При этом суд отказал "Настюше" в аресте его активов.

Зато удовлетворил заявление Промсвязьбанка об аресте имущества своих бывших владельцев и других экс-руководителей на сумму 282,2 млрд рублей, которую собирается взыскать с них в качестве ущерба.

Бывшие владельцы Промсвязьбанка также являются фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в особо крупной растрате. Суд заочно арестовал их на два месяца. Срок заключения будет исчисляться с момента задержания или передачи их правоохранительным органам.

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