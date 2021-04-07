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Владелец Gunvor впервые представил свою версию банкротства ЮКОСа

Экономика » Производство » Энергетика

Основной владелец трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист впервые представил свою версию банкротства ЮКОСа. Он заявил, что заранее знал, "что что-то произойдёт".

Владелец Gunvor впервые представил свою версию банкротства ЮКОСа

"Я не знал точно, что должно произойти, но мне сказали, что что-то произойдет и я должен быть готов работать с большими объемами [нефти]", — цитирует трейдера "РБК".

Напомним, крушение крупнейшей на тот момент нефтяной компании ЮКОС началось в октябре 2003 года после ареста её основного совладельца Михаила Ходорковского по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

После банкротства ЮКОСа большинство активов досталось "Роснефти", крупнейшим трейдером которой стал Gunvor. По словам Торнквиста, это был шанс, который даётся только раз в жизни. До истории с ЮКОСом операции Gunvor были незначительными, но после он стал обеспечивать до 60% морских поставок и до 30% всех поставок "Роснефти". Оборот трейдера вырос с $5 млрд до $93 млрд за восемь лет.

Торнквист считает, что Ходорковский допустил две ошибки: проигнорировал предупреждение российских властей не вмешиваться в политику и вёл переговоры о продаже ЮКОСа американским компаниям.

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Автор: Анастасия Гостищева
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