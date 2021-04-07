Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%

Согласно данным Росстата, в марте 2021 года инфляция ускорилась до 5,79% в годовом выражении. Сильнее всего за год подорожали овощи и фрукты — на 11,87%.

Как считает Министерство экономического развития, "в марте пройден пик годовой инфляции". В дальнейшем инфляция будет замедляться, учитывая выход низкой базы из расчёта — в прошлом году инфляция начала ускоряться именно с апреля, как только были введены жёсткие карантинные ограничения.

Также Минэкономразвития обращает внимание на произошедшее замедление темпов роста потребительских цен в марте. В частности, за март инфляция составила 0,82% против 1,2% в феврале. В апреле ожидается замедление месячной инфляции до 0,6-0,7%.

В то же время рост цен на отдельные товары в марте ускорился

Речь идёт о мясопродуктах (в том числе куриного мяса), яиц и ряда других социально значимых товаров. Так, вновь начали дорожать сахар (+2,1%) и подсолнечное масло (+1,2%).

При этом Минэкономразвития обращает внимание на то, что с начала года экспортные цены на масло выросли на 22,1%, а цены фьючерсных контрактов на сахар на Межконтинентальной бирже — на 2,7%. Поэтому ведомство считает, что программы правительства по сдерживанию цен на сахар и масло работают.