Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Матч ТВ" покажет четвертьфиналы Кубка России
Манукян наглядно показал возможную причину расставания с Бузовой
Евро превысил 92 рубля впервые с 1 февраля
Неправильное употребление говядины ускоряет процесс старения
Тегеран назвал шаги США по ядерной сделке "победой иранского народа"
Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег
Светлячки разработали "звуковое оружие" против врагов
ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов
Дом модельера Зайцева посетили правоохранители

Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%

Экономика » Финансы » Деньги

Согласно данным Росстата, в марте 2021 года инфляция ускорилась до 5,79% в годовом выражении. Сильнее всего за год подорожали овощи и фрукты — на 11,87%.

Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%

Как считает Министерство экономического развития, "в марте пройден пик годовой инфляции". В дальнейшем инфляция будет замедляться, учитывая выход низкой базы из расчёта — в прошлом году инфляция начала ускоряться именно с апреля, как только были введены жёсткие карантинные ограничения.

Также Минэкономразвития обращает внимание на произошедшее замедление темпов роста потребительских цен в марте. В частности, за март инфляция составила 0,82% против 1,2% в феврале. В апреле ожидается замедление месячной инфляции до 0,6-0,7%.

В то же время рост цен на отдельные товары в марте ускорился

Речь идёт о мясопродуктах (в том числе куриного мяса), яиц и ряда других социально значимых товаров. Так, вновь начали дорожать сахар (+2,1%) и подсолнечное масло (+1,2%).

При этом Минэкономразвития обращает внимание на то, что с начала года экспортные цены на масло выросли на 22,1%, а цены фьючерсных контрактов на сахар на Межконтинентальной бирже — на 2,7%. Поэтому ведомство считает, что программы правительства по сдерживанию цен на сахар и масло работают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Матч ТВ" покажет четвертьфиналы Кубка России
Манукян наглядно показал возможную причину расставания с Бузовой
Евро превысил 92 рубля впервые с 1 февраля
Неправильное употребление говядины ускоряет процесс старения
Психолог Светлана Шарко: “лягушачью кожу” создаёт наша психика
Тегеран назвал шаги США по ядерной сделке "победой иранского народа"
Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег
Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%
Светлячки разработали "звуковое оружие" против врагов
ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов
Популярное
Новости Украины
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны

Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.

Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Точка зрения
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Правда ТВ
Предписания и запреты на Благовещение
Точка зрения
Готова ли Российская Федерация к войне?
Александр Артамонов Кто пытался "поджечь Рейхстаг" "Искандерами" Александр Артамонов Василий Амирджанов Борьба с матом в соцсетях увеличила его этажность Василий Амирджанов Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?
Политика. Новости и аналитика
Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Силовые структуры
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников