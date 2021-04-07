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ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов

Экономика » Правила игры » ЦБ

Центробанк при помощи россиян проанализировал предложенные вопросы для тестирования частных инвесторов и пришёл к выводу, что вопросов должно быть в два раза больше. Об этом следует из "Отчёта по итогам поведенческой экспертизы тестирования неквалифицированных инвесторов".

ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов

Профессиональные участники рынка ценных бумаг предложили семь вопросов, разделив их на две группы: знания и самооценку.

Экспертиза вопросов была проведена с 17 сентября по 17 декабря 2020 года на базе всероссийского конкурса "Лучший частный инвестор 2020". В ней приняли участие 429 человек, которые заполнили анкету ЦБ, включающую вопросы для тестирования.

Обработав ответы, ЦБ пришёл к выводу, что количество вопросов должно увеличиться с семи до 11-15 при сохранении текущего уровня качества, а вес ответов на вопросы из группы самооценки снизить.

Согласно закону, который вступит в силу 1 апреля 2022 года, неквалифицированные инвесторы смогут покупать сложные финансовые инструменты, если только пройдут тестирование. В настоящее время в Госдуме находится законопроект о переносе начала тестирования на 1 октября 2021 года.

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Андрей Сырчин о тестировании инвесторов
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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