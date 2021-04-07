ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов

Центробанк при помощи россиян проанализировал предложенные вопросы для тестирования частных инвесторов и пришёл к выводу, что вопросов должно быть в два раза больше. Об этом следует из "Отчёта по итогам поведенческой экспертизы тестирования неквалифицированных инвесторов".

Профессиональные участники рынка ценных бумаг предложили семь вопросов, разделив их на две группы: знания и самооценку.

Экспертиза вопросов была проведена с 17 сентября по 17 декабря 2020 года на базе всероссийского конкурса "Лучший частный инвестор 2020". В ней приняли участие 429 человек, которые заполнили анкету ЦБ, включающую вопросы для тестирования.

Обработав ответы, ЦБ пришёл к выводу, что количество вопросов должно увеличиться с семи до 11-15 при сохранении текущего уровня качества, а вес ответов на вопросы из группы самооценки снизить.

Согласно закону, который вступит в силу 1 апреля 2022 года, неквалифицированные инвесторы смогут покупать сложные финансовые инструменты, если только пройдут тестирование. В настоящее время в Госдуме находится законопроект о переносе начала тестирования на 1 октября 2021 года.

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