Власти решили изъять у металлургов сверхдоходы

Российские власти рассматривают возможность регулирования растущих цен на металл путём изъятия сверхдоходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проведённое днём ранее совещание Министерства строительства и ЖКХ.

На этом совещании Министерство торговли и промышленности предложило два варианта регулирования цен на металлопродукцию, которая используется в строительстве.

Один из них предусматривает установление индикативной цены на все виды строительной металлопродукции. Идея принадлежит вице-премьеру Андрею Белоусову. При продаже товаров выше установленной цены у компании будет изыматься излишняя маржа, возможно, за счёт повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Изъятые средства предлагается направлять на строительство государственных объектов.

Второй вариант предполагает компенсацию изменения цен бюджетных строек за счёт повышенных поступлений налогов металлургов. Здесь речь не идёт об увеличении налогов, только о выделении средств из них на компенсации.

Оба варианта ещё не прорабатывались ни властями, ни отраслями, подчеркнул источник издания.