МВФ существенно повысил прогноз роста экономики России

Международный валютный фонд значительно улучшил прогноз относительно роста российской экономики в 2021 году. Об этом следует из ежеквартального обзора мировой экономики.

Итак, Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз с роста на 3% до роста на 3,8%. Прогноз на 2022 год также предусматривает рост на 3,8%.

Вера МВФ в российскую экономику оказалась куда сильнее веры Министерства экономического развития РФ, которое прогнозирует рост ВВП в текущем году на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%. Причём ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что при пересмотре прогноз, скорее всего, будет понижен.

Такую щедрость МВФ в отношении российской экономики можно объяснить разве что более оптимистичными ожиданиями фонда по отношению к рынку нефти. Валютный фонд повысил прогноз среднегодовой стоимости нефти в текущем году сразу на $8,5, до $58,5 за баррель.

Прогноз МВФ по инфляции на 2021 год составляет 3,7%, на 2022 год — 3,5%. Здесь мнение фонда и Минэкономразвития совпали, хотя министерство не исключает повышения прогноза по инфляции.