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МВФ поддержал американский способ борьбы с офшорами

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Международный валютный фонд поддерживает предложение министра финансов США Джанет Йеллен о введении минимальной ставки налога на прибыль компаний во всём мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного экономиста фонда Гиту Гопинат.

МВФ поддержал американский способ борьбы с офшорами

По её словам, предложение Йеллен, отнюдь не новшество. Международный валютный фонд (МВФ) "в течение продолжительного времени" выступает за единую минимальную ставку корпоративного налога. Фонд обеспокоен тем, как много стран становятся "налоговыми гаванями".

В результате сокращается налоговая база, с которой формируются доходы государственных бюджетов, используемые "на необходимые социальные и экономические расходы".

"Поэтому мы поддерживаем минимальную ставку глобального корпоративного налога", — подчеркнула она на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Ранее Йеллен предложила ввести минимальный размер налога на прибыль компаний, тем самым сделав бессмысленной гонку государств за более привлекательными условиями для бизнеса.

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Главные офшоры России
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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