Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил меры, которые позволят сформировать "сильный, мощный средний класс" к 2030 году и позволят экономике расти на 5% ежегодно.
В ходе заседания Столыпинского клуба он обратил внимание на то, что реальные доходы россиян снижаются с 2013 года. Их уровень в 2020 году по сравнению с 2013 годом стал ниже на 10% в рублях и на 60,5% в долларах США. В итоге численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума достигла 19,9 млн человек.
Чтобы создать общество "среднего достатка", кардинально улучшить качество жизни и снизить социальное неравенство Титов предложил модель развития экономики "НЭП: Рост для всех". Она предусматривает создание современных высокодоходных рабочих мест на частных конкурентных производствах в приоритетных направлениях несырьевого сектора экономики России. Кроме того, предлагается обеспечить экономический рост за счёт повышения доходов населения, а не с помощью снижения издержек.
Кроме того, бизнес-омбудсмен считает необходимым поддержать конкурентоспособность российских производителей за счёт внедрения новых технологий и системной стимулирующей государственной экономической политики.
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