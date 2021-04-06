Курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил 77 рублей

Биржевой курс доллара США на Московской бирже впервые с ноября 2020 года превысил 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи к 16:06 мск.

Итак, к этому времени доллар прибавил 74 копейки и составил 77,19 рубля за $1. В последний раз он превышал 77 рублей 16 ноября 2020 года.

Подскочил и евро, превысив в очередной раз отметку в 91 рубль. По состоянию на 16:06 мск евро подорожал на 99 копеек, до 91,24 рубля за 1 евро.

При этом цены на нефть, влияющие на курс рубля, растут. Так, Brent к 16:18 мск подорожала на 1,6%, до $63,2 за баррель.

Как считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом", рубль рухнул из-за волатильности в долларовых парах на рынке Forex, которая наблюдалась перед стартом торговой сессии в США и завершением Пасхальных каникул на Западе.

Ранее шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв допустил колебания на валютном рынке вниз-вверх в пределах одного рубля, но в целом, по его прогнозу, в апреле доллар/рубль и евро/рубль будут "как бы приклеенными всё к тем же отметкам в 76 рублей и 90 рублей".