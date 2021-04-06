Мордашов впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров

Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов впервые возглавил ежегодный рейтинг российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $29,1 млрд с учётом переданных сыновьям активов.

За 17 лет составления рейтинга Мордашов четыре раза занимал второе место — в 2008, 2011, 2017 и 2018 годах.

Всего в глобальный рейтинг миллиардеров попали 123 россиянина. Финальный замер активов производился 5 марта 2021 года.

Forbes объясняет успех Мордашова в первую очередь ростом цен на акции "Северстали". С 6 апреля 2020 года по 6 апреля 2021 года они подорожали с 866 рублей до 1 513 рублей. Это связано с интересом инвесторов к чёрной металлургии и крупными дивидендами, выплачиваемыми компанией: за IV квартал 2020 года "Северсталь" выплатила акционерам по 36,27 рубля за акцию.

"Помогли" Мордашову и его ближайшие конкуренты, в частности Владимир Потанин. В мае 2020 года на дочернем предприятии его компании ГМК "Норильский никель" произошла авария. Экологический ущерб составил рекордные 146,2 млрд рублей, которые "Норильский никель" согласился выплатить, в результате чего пришлось снизить дивиденды.

Стоит отметить, что рейтинг Bloomberg Billionaires Index возглавляет именно Потанин, а Мордашов находится только на четвёртом месте.