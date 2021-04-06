Дерипаска знает, как решить "главную проблему российского автопрома"

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что главной проблемой отечественной автомобильной промышленности является зависимость от валютного курса и импортных комплектующих. Чтобы решить её, нужно запустить импортозамещение, написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, автомобильная промышленность зависит от валютного курса и импортных запчастей, стоимость которых растёт и растёт из-за антироссийских санкций, сообщает РИА "Новости".

Дерипаска полагает, что "как и во многих пострадавших в пандемию отраслях, здесь тоже пора менять действующие подходы". В частности, он предлагает софинансировать создание новых производств автозапчастей "на условиях 50/50 с частными инвесторами".

Также российский миллиардер обратил внимание на мизерную долю автомобильной промышленности в структуре экономики. По его оценкам, в 2020 году она составляла всего 0,4% ВВП.

В середине марта текущего года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину проработать поддержку компаний, производящих автозапчасти. Предложения должны быть представлены правительству до 15 апреля 2021 года.

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