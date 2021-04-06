Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Языковые навыки малышей развиты лучше, чем считалось ранее
Лукашенко: Польша прячет беглых предателей и героизирует преступников
Двое мужчин подрались во время детской тренировки после ссоры в чате
Экономист сомневается в возможности отказаться от доллара
"Авангард" выступил с заявлением по ситуации с Емелиным
Эксперт назвал отличие вакцины AstraZeneca от "Спутника V"
Кремль не заметил "кризисных явлений" в экономике
Песков о Донбассе: не видим намерения украинской стороны успокоиться
"Зенит" попал в число самых результативных команд Европы

Госдума одобрила онлайн-получение налоговых вычетов

Экономика » Правила игры » Законодательство

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, упрощающий получение имущественных и инвестиционных вычетов по подоходному налогу.

Госдума одобрила онлайн-получение налоговых вычетов

В настоящее время нужно при подаче декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) документально подтверждать право на вычет. Например, для получения имущественного вычета при покупке квартиры, в том числе по ипотеке, необходимо предоставить налоговой подтверждающие документы.

Принятый законопроект позволяет россиянам дистанционно подавать заявление на получение налогового вычета, используя сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Право на получение вычета будет проверять сама ФНС через базы данных. То есть, собирать "бумажки" и приносить их в налоговую больше не потребуется.

Упрощённый порядок получения налогового вычета распространяется на имущественный (при покупке квартиры) и инвестиционный (по операциям на индивидуальном инвестиционном счёте) вычеты.

Ранее адвокат, председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артём Кирьянов в беседе с "Правдой.Ру" рассказал, как с помощью налоговых вычетов можно уменьшить налоговую нагрузку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЗАПОЛНЕНИЕ 3-НДФЛ ОНЛАЙН В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В 2021 ГОДУ / НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Двое мужчин подрались во время детской тренировки после ссоры в чате
Экономист сомневается в возможности отказаться от доллара
"Авангард" выступил с заявлением по ситуации с Емелиным
Эксперт назвал отличие вакцины AstraZeneca от "Спутника V"
Кремль не заметил "кризисных явлений" в экономике
Песков о Донбассе: не видим намерения украинской стороны успокоиться
Почему жители России не против ограничений в интернете
Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как
"Зенит" попал в число самых результативных команд Европы
Зеленский описал "единственный путь к окончанию войны в Донбассе"
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
"Корону" победит плесень
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Происшествия
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников