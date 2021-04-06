Госдума одобрила онлайн-получение налоговых вычетов

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, упрощающий получение имущественных и инвестиционных вычетов по подоходному налогу.

В настоящее время нужно при подаче декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) документально подтверждать право на вычет. Например, для получения имущественного вычета при покупке квартиры, в том числе по ипотеке, необходимо предоставить налоговой подтверждающие документы.

Принятый законопроект позволяет россиянам дистанционно подавать заявление на получение налогового вычета, используя сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Право на получение вычета будет проверять сама ФНС через базы данных. То есть, собирать "бумажки" и приносить их в налоговую больше не потребуется.

Упрощённый порядок получения налогового вычета распространяется на имущественный (при покупке квартиры) и инвестиционный (по операциям на индивидуальном инвестиционном счёте) вычеты.

Ранее адвокат, председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артём Кирьянов в беседе с "Правдой.Ру" рассказал, как с помощью налоговых вычетов можно уменьшить налоговую нагрузку.

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