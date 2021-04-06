Экономист сомневается в возможности отказаться от доллара

Экономист Владимир Колмаков в беседе с "Правдой.Ру" заверил в невозможности полностью отказаться от доллара США во внешнеторговых расчётах. Тому есть несколько причин.

По его словам, вне зависимости от отношений, Россия будет покупать товары у США и платить за них придётся исключительно долларами, потому что "это их национальная валюта". "Это самая первая очевидная причина", почему невозможно полностью отказаться от доллара.

"Вторая причина — это некая безальтернативность", — указал Колмаков.

Цены на многие товары представлены в долларах США. Соответственно, пока на мировом рынке не случится глобальных изменений, какого-то существенного отказа от доллара также не будет.

Экономист согласился с тем, что постепенно евро замещает доллар, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличивается использование других валют, "но это всё происходит достаточно медленно". Поэтому доллар прочно сидит во главе мировой торговли.

В целом Колмаков считает, что "полного отказа от доллара не произойдёт, как и значительного отказа — в ближайшие годы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.