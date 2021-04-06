Кремль не заметил "кризисных явлений" в экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в текущей ситуации нет никаких кризисных явлений, отвечая на вопрос о снижении доли иностранцев на рынке облигаций федерального займа.

"Нет, в текущей ситуации никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, эта кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности", — цитирует Пескова "Интерфакс".

По его словам, в сложившейся ситуации существует только потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство.

Ранее сообщалось, что доля нерезидентов среди держателей облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась до минимума с августа 2015 года. В начале апреля 2021 года, по оценке "ВТБ Капитала", она опустилась ниже 20%.

Согласно последним данным Центробанка, на 1 марта 2021 года доля иностранцев на рынке ОФЗ составляла 22,7%. За февраль текущего года номинальный объём гособлигаций на руках у иностранцев снизился на 60 млрд рублей, до 2,14 трлн рублей.