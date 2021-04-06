Российский аналог SWIFT вряд ли сможет стать международным

На этой неделе МИД России обратил внимание на российские аналоги SWIFT — "Систему передачи финансовых сообщений" Центробанка и "Транзит" Московской биржи, призвав продвигать их как альтернативу межбанковским платёжным системам. Только финансисты сомневаются, что российские аналоги могут стать международными.

В беседе с "Правдой.Ру" руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Ольга Беленькая напомнила, что "Система передачи финансовых сообщений" (СПСФ) была создана ещё в 2014 году. Она предназначена для защиты от возможного отключения России от международных платёжных систем.

Несмотря на то, что к ней подключено около 400 российских банков и 23 зарубежных банка из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии, "она не рассчитана на международные платежи и вряд ли сможет в обозримой перспективе стать альтернативой SWIFT".

По мнению Беленькой, "скорее, можно думать о перспективе международных расчётов в цифровых валютах Центробанков". Правда, "пока они находятся в лучшем случае в пилотных стадиях на национальном уровне, и до их использования в реальных международных расчетах ещё далеко".

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