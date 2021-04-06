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Credit Suisse раскрыл потери от краха фонда Archegos Capital

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Швейцарский банк Credit Suisse раскрыл потери от краха американского фонда Archegos Capital, который в конце марта текущего года не смог выполнить обязательства по маржинальным требованиям.

Credit Suisse раскрыл потери от краха фонда Archegos Capital

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, в I квартале 2021 года убыток составил примерно 900 млн швейцарских франков ($960 млн). Сюда включены убытки в размере 4,4 млрд франков ($4,7 млрд) "в связи с невыполнением американским хедж-фондом своих маржинальных обязательств".

Это первая официальная оценка последствий ситуации с Archegos Capital, которая привела в том числе к кадровым изменениям. В частности, генеральный директор инвестиционного банка Брайан Чин и директор по управлению рисками Лара Уорнер покинут свои посты.

В конце марта 2021 года Credit Suisse, а также Morgan Stanley, Deutsche Bank, Wells Fargo, Nomura и Goldman Sachs распродали акции некоторых компаний на общую сумму $30 млрд. Они были вынуждены сделать это, потому что Archegos Capital, покупавший акции тех же компаний на кредитные деньги, объявил дефолт по маржинальным требованиям.

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Что случилось с Archegos Capital? | Аналитика акций | Фондовый рынок США
Автор: Анастасия Гостищева
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