Россиян больше интересует зарплата руководства, чем коллег

Как оказалось, зарплата руководителей интересует россиян больше, чем-то, сколько получают их коллеги. Об этом следует из результатов опроса исследовательского центра портала SuperJob. ru.

Опрос, проведённый с 15 марта по 5 апреля 2021 года, показал, что из тех, кто не осведомлён о зарплате руководства и коллег, 44% хотят знать, сколько получают руководители и только 24% — сколько получают коллеги.

При этом 38% опрошенных заявили, что знают размер зарплаты руководства, 35% — размер зарплаты всех коллег. 45% россиян знают, сколько получают некоторые коллеги.

Сравнение с результатами опроса, проведённого в 2016 году, показало, что осведомлённость о вознаграждениях руководства и коллег стала ниже. Так, если пять лет назад о зарплате всех коллег знали 41% россиян, то теперь — только 35%, о зарплате руководителей — 43% и 38% соответственно. При этом интерес к зарплате руководителей практически не изменился (44% и 43%), а к зарплате коллег упал — до 24% с 40%.

Опрос проводился в 75 населённых пунктах России, расположенных во всех федеральных округах. В выборку включены ответы 500 человек.