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В США придумали новое оружие против офшоров

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Министр финансов США Джанет Йеллен придумала новый способ борьбы с офшорами и уклонением от уплаты налогов с их помощью. Об этом сообщает The Financial Times.

В США придумали новое оружие против офшоров

По её мнению, если всем странам мира ввести минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций, это сделает гонку государств за более привлекательные условия бессмысленной. Сейчас во многих странах, в том числе в тех, которые не являются офшорами, налог на прибыль установлен на минимальном уровне или вовсе отсутствует.

Это привлекает компании, и они с большим удовольствием в них регистрируются, тем самым обеспечивая государству доход за счёт оплаты услуг местных юристов и регистрирующих органов. При этом зарегистрированные компании становятся владельцами долей материнской компании, при этом избегая уплаты налогов на дивиденды и проценты по кредита благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения.

Стоит отметить, что Йеллен выступила с предложением установить минимальную ставку налога на прибыль для транснациональных компаний через несколько дней после того, как президент США Джо Байден анонсировал масштабный план по восстановлению экономики, который предлагается профинансировать за счёт повышения ставки налога для крупных компаний.

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Борьба с офшорами - это миф
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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