Финансист спрогнозировал курс рубля на апрель

В апреле 2021 года велика вероятность сохранения текущего курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова.

Более того, он не исключает некоторого укрепления российской валюты в ответ на макрособытия.

Бирюков отмечает, что в данный момент на курс рубля влияют несколько факторов, способствующих его снижению. В частности, российской валюте угрожают санкционные риски: США в ближайшее время собираются озвучить новые список санкций против РФ. Ограничения могут коснуться российского государственного долга. Впрочем, санкционные риски уже заложены в текущий курс рубля, но нельзя исключать острой реакции рынка на публикацию деталей.

Также неопределённости добавляет и новое обострение конфликта на Донбассе. Низкая предсказуемость ситуации добавляет рублю волатильности.

Ранее Центробанк повысил официальный курс доллара на вторник, 6 апреля, на 53 копейки, до 76,6 рубля за $1, курс евро — на 40 копеек, до почти 90 рублей за 1 евро.

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