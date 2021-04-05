Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Потерпевшие требуют с главного коррупционера ФСБ миллиарды рублей
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 11 млн человек
Профессор музыки из Британии дописал незавершённые произведения Моцарта
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Финансист спрогнозировал курс рубля на апрель
Эксперт назвала главные противопоказания для службы в армии
Планетологи назвали вещество, необходимое для жизни на экзопланетах
Первые 100 дней Санду у власти назвали "катастрофой"

После проверки ПФР доначислил пенсионерам "сотни миллионов рублей"

Экономика » Финансы » Деньги

Пенсионный фонд России доначислил пенсионерам "сотни миллионов рублей". Об этом в ходе заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

После проверки ПФР доначислил пенсионерам "сотни миллионов рублей"

"Вот в ходе самой проверки выявили (нарушений) на 70 млн рублей, теперь проведена сплошная проверка, где на сотни миллионов рублей доначислены пенсии пенсионерам в результате уточнения персональных данных", — цитирует Кудрина ИА REGNUM.

По его словам, такие крупные недоплаты пенсий обусловлены несвоевременным обновлением баз данных различных структур: ФНС, ЗАГС и других. В результате пенсии доначисляются также несвоевременно, полагает глава Счётной палаты.

Только стоит напомнить, что до того, как аудиторы пришли с проверкой, ПФР ни разу не сообщал о том, сколько он раз ошибался и сколько пенсий было доначислено в ходе исправления таких ошибок.

Проверка Пенсионного фонда в 2020 году стала резонансным мероприятием, в чём признавался и сам Кудрин в ходе выступления в Госдуме в марте текущего года. Тогда же он сообщил, что в ходе проверки персонифицированного учёта в ПФР пенсионерам вернули около 70 млн рублей, которые должны были выплатить намного раньше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как пенсионеру узнать о своих невыплаченных деньгах в ПФР
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Ученые Подмосковья создали искусственную кожу
В Петербурге построят два новых приюта для бездомных животных
Потерпевшие требуют с главного коррупционера ФСБ миллиарды рублей
Аватары в облаках: как киностудии адаптировались к реалиям пандемии
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 11 млн человек
Профессор музыки из Британии дописал незавершённые произведения Моцарта
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Финансист спрогнозировал курс рубля на апрель
Эксперт назвала главные противопоказания для службы в армии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер Олег Артюков "Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты Олег Артюков
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников