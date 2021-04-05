После проверки ПФР доначислил пенсионерам "сотни миллионов рублей"

Пенсионный фонд России доначислил пенсионерам "сотни миллионов рублей". Об этом в ходе заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

"Вот в ходе самой проверки выявили (нарушений) на 70 млн рублей, теперь проведена сплошная проверка, где на сотни миллионов рублей доначислены пенсии пенсионерам в результате уточнения персональных данных", — цитирует Кудрина ИА REGNUM.

По его словам, такие крупные недоплаты пенсий обусловлены несвоевременным обновлением баз данных различных структур: ФНС, ЗАГС и других. В результате пенсии доначисляются также несвоевременно, полагает глава Счётной палаты.

Только стоит напомнить, что до того, как аудиторы пришли с проверкой, ПФР ни разу не сообщал о том, сколько он раз ошибался и сколько пенсий было доначислено в ходе исправления таких ошибок.

Проверка Пенсионного фонда в 2020 году стала резонансным мероприятием, в чём признавался и сам Кудрин в ходе выступления в Госдуме в марте текущего года. Тогда же он сообщил, что в ходе проверки персонифицированного учёта в ПФР пенсионерам вернули около 70 млн рублей, которые должны были выплатить намного раньше.

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