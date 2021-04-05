Карты "Мир" помогли НСПК увеличить чистую прибыль

Наращивание выпуска национальных карт "Мир" позволило "Национальной системе платёжных карт" существенно увеличить прибыль в 2020 году. Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2020 году чистая прибыль АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК) увеличилась на 46%, до 8,2 млрд рублей. Выручка выросла на 37% и составила 22,2 млрд рублей.

Росту выручки способствовали запуск и совершенствование существующих сервисов и продуктов платёжной системы "Мир", а также рост выпуска национальных карт. К концу 2020 года российские банки выпустили около 95 млн карт "Мир".

Стоит отметить, что вместе с выручкой выросли и расходы НСПК: почти на 40%, до 13,1 млрд рублей. Рост расходов объясняется покупкой оборудования и программного обеспечения, расширением списка оказываемых услуг, в том числе внедрение и развитие новых сервисов.

Ранее сообщалось, что карту "Мир" теперь можно пополнить бесплатно в банкомате любого банка. Обычно при пополнении карты в банкомате стороннего банка (не того, который выдал карту) взимается комиссия. По неподтверждённым данным, указанную комиссию оплачивает НСПК.

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