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Россияне смогут получать доход от ИИС на банковский счёт

Экономика » Финансы » Инвестиции

Центробанк РФ рекомендовал брокерам и депозитариям предоставлять клиентам право выбирать счёт, на который будет зачисляться доход от ценных бумаг — на брокерский или банковский. Соответствующее информационное письмо, подписанное первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым, опубликовано на сайте регулятора.

Россияне смогут получать доход от ИИС на банковский счёт

Как следует из письма, такое право у клиентов брокеров и депозитариев есть в соответствии с российским законодательством. Но обычно профессиональные участники фондового рынка заключают с гражданами договор, который предусматривает зачисление дохода исключительно на брокерский счёт. В итоге, чтобы получить купонный доход от облигаций или дивиденды по акциям, россиянам приходится выводить деньги с брокерского счёта на банковский либо заплатив комиссию брокеру, либо закрыв счёт.

Аналогичная ситуация происходит даже в случае покупки ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), закрытие которого раньше времени приводит к утрате налогового вычета. Для того, чтобы получить налоговый вычет, нужно, чтобы ИИС "работал" не менее трёх лет.

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Вся правда про ИИС и налоговые льготы! / Инвестиции и пассивный доход 2020
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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