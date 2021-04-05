Россияне смогут получать доход от ИИС на банковский счёт

Центробанк РФ рекомендовал брокерам и депозитариям предоставлять клиентам право выбирать счёт, на который будет зачисляться доход от ценных бумаг — на брокерский или банковский. Соответствующее информационное письмо, подписанное первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым, опубликовано на сайте регулятора.

Как следует из письма, такое право у клиентов брокеров и депозитариев есть в соответствии с российским законодательством. Но обычно профессиональные участники фондового рынка заключают с гражданами договор, который предусматривает зачисление дохода исключительно на брокерский счёт. В итоге, чтобы получить купонный доход от облигаций или дивиденды по акциям, россиянам приходится выводить деньги с брокерского счёта на банковский либо заплатив комиссию брокеру, либо закрыв счёт.

Аналогичная ситуация происходит даже в случае покупки ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), закрытие которого раньше времени приводит к утрате налогового вычета. Для того, чтобы получить налоговый вычет, нужно, чтобы ИИС "работал" не менее трёх лет.

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