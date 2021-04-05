Минфин увеличит покупку валюты для ФНБ

Министерство финансов РФ анонсировало объём покупки иностранной валюты на ближайший месяц. Валюта покупается в рамках бюджетного правила с последующим зачислением в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Итак, с 7 апреля по 7 мая 2021 года Минфин направит на покупку валюты 185,7 млрд рублей, по 8,4 млрд рублей в день, против 148,1 млрд и 6,7 млрд рублей месяцем ранее.

Напомним, Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, образующиеся в том случае, если цены на нефть превышают установленный в бюджете уровень.

В ближайший месяц министерство считает, что получит дополнительные нефтегазовые доходы на сумму 212,6 млрд рублей. То, что анонсирован меньший объём покупок, объясняется тем, что в марте Минфин купил валюту на большую сумму, чем дополнительно получил от продажи нефти и газа.

Операции по покупке валюты для Минфина осуществляет Центробанк. Так как сумма покупок анонсирована заранее, а их ежедневный объём одинаков, то эти операции практически не вызывают колебания на валютном рынке.

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