В даркнете появились данные заёмщиков банка "ДОМ.РФ"

Мошенники выставили на продажу данные более 100 тысяч россиян, которые дистанционно подавали заявку на кредит в банк "ДОМ.РФ". Как заявили в банке, причиной утечки информации стала уязвимость, которая уже устранена.

Объявление о продаже данных появилось на специализированном сайте, в теневом интернете, 3 апреля 2021 года, сообщает "РБК". Мошенники предлагают купить базу со 104 800 записями, собранными с февраля 2020 года по март 2021 года.

В качестве пробника опубликована одна из записей. В ней содержатся данные россиянина, необходимые для получения кредита: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сумма и вид желаемого кредита, номер телефона, e-mail, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, домашний адрес, адрес работы, должность, размер дохода, информация о доверенном лице.

Как пояснили в банке "ДОМ.РФ", утечка произошла из-за уязвимости в дистанционной подаче заявок на получение кредита наличными. Уязвимость уже устранена. Данные, что "утекли", не дают возможности получить доступ к счетам гражданина. Но эксперты считают, что они будут использованы для социальной инженерии.

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