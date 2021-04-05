Отдельным бизнесменам, выполнившим условия программы списываемых кредитов под сохранение штата, пришлось заплатить по кредитам по повышенной ставке. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на предпринимателей — участников программы.
Как они заявили, банки списали с их счетов сумму кредита по повышенной ставке 15% годовых, несмотря на то, что требуемая численность персонала была сохранена.
В деловых объединениях заявили, что к ним поступают подобные жалобы, но их не так много по сравнению с общим количеством получивших льготные кредиты.
В Пенсионном фонде заверили, что с их стороны ошибок не было.
Согласно запущенной в прошлом году программе, бизнесмены из пострадавших отраслей могли получить кредиты, размер которых зависел от количества сотрудников. При сохранении 90% численности штата к 1 апреля 2021 года весь долг списывался вместе с процентами, 80% — половина долга. В противном случае предприниматели должны были вернуть кредит самостоятельно по ставке 15% годовых.
По оценке Министерства экономического развития, к концу марта условия соблюдали 99% заёмщиков, получивших кредиты на 460 млрд рублей.
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