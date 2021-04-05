Бизнес обжёгся на якобы списываемых кредитах

Отдельным бизнесменам, выполнившим условия программы списываемых кредитов под сохранение штата, пришлось заплатить по кредитам по повышенной ставке. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на предпринимателей — участников программы.

Как они заявили, банки списали с их счетов сумму кредита по повышенной ставке 15% годовых, несмотря на то, что требуемая численность персонала была сохранена.

В деловых объединениях заявили, что к ним поступают подобные жалобы, но их не так много по сравнению с общим количеством получивших льготные кредиты.

В Пенсионном фонде заверили, что с их стороны ошибок не было.

Согласно запущенной в прошлом году программе, бизнесмены из пострадавших отраслей могли получить кредиты, размер которых зависел от количества сотрудников. При сохранении 90% численности штата к 1 апреля 2021 года весь долг списывался вместе с процентами, 80% — половина долга. В противном случае предприниматели должны были вернуть кредит самостоятельно по ставке 15% годовых.

По оценке Министерства экономического развития, к концу марта условия соблюдали 99% заёмщиков, получивших кредиты на 460 млрд рублей.

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