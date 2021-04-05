Как защитить инвестиции от кражи

При любых видах инвестиций существуют так называемые нерыночные риски, то есть риски потери денег не из-за негативного изменения стоимости актива, а из-за кражи или иного способа утраты. О том, как защититься от таких рисков агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

В первую очередь нужно опасаться так называемых компаний-подделок. Если вам предлагают

"управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала, обязательно проверьте, не подделка ли эта компания".

Мошенники обычно не утруждают себя разработкой полноценного сайта, поэтому большая часть ссылок на нём не работают.

Так как чаще всего на уловки мошенников попадаются пенсионеры, которые "не дружат с интернетом", поэтому нужно учитывать второе правило:

"сравнивайте обещания с безрисковой ставкой".

Гарантированная доходность не может быть намного выше ключевой ставки Центробанка, которая сейчас составляет 4,5%. Максимально допустимое отклонение — 0,5-1 процентного пункта. То есть к доходности выше 5-5,5% стоит относиться с подозрением.

Также, по словам Афанасьевой, можно ориентироваться на доходность облигаций или акций, опираясь на динамику биржевых индексов.

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