Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губерниев ответил Вяльбе и назвал её вруньей
В даркнете появились данные заёмщиков банка "ДОМ.РФ"
Бизнес обжёгся на якобы списываемых кредитах
Канадские ветеринары разработали шкалу для диагностики боли у кошек
Директор "Знамени Труда" рассказал о гибели 18-летнего футболиста
Эксперты назвали главные ошибки россиян на отдыхе в Турции
В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку
Правительство выделит миллиард на поддержку промышленности
Глава ДНР рассказал о готовности Украины атаковать Донбасс

Как защитить инвестиции от кражи

Экономика » Финансы » Инвестиции

При любых видах инвестиций существуют так называемые нерыночные риски, то есть риски потери денег не из-за негативного изменения стоимости актива, а из-за кражи или иного способа утраты. О том, как защититься от таких рисков агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

Как защитить инвестиции от кражи

В первую очередь нужно опасаться так называемых компаний-подделок. Если вам предлагают

"управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала, обязательно проверьте, не подделка ли эта компания".

Мошенники обычно не утруждают себя разработкой полноценного сайта, поэтому большая часть ссылок на нём не работают.

Так как чаще всего на уловки мошенников попадаются пенсионеры, которые "не дружат с интернетом", поэтому нужно учитывать второе правило:

"сравнивайте обещания с безрисковой ставкой".

Гарантированная доходность не может быть намного выше ключевой ставки Центробанка, которая сейчас составляет 4,5%. Максимально допустимое отклонение — 0,5-1 процентного пункта. То есть к доходности выше 5-5,5% стоит относиться с подозрением.

Также, по словам Афанасьевой, можно ориентироваться на доходность облигаций или акций, опираясь на динамику биржевых индексов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как распознать мошенника
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В даркнете появились данные заёмщиков банка "ДОМ.РФ"
Бизнес обжёгся на якобы списываемых кредитах
Канадские ветеринары разработали шкалу для диагностики боли у кошек
Арбидол признан лучшим противовирусным для лечения и профилактики COVID-19
Губерниев ответил Вяльбе и назвал её вруньей
Директор "Знамени Труда" рассказал о гибели 18-летнего футболиста
Как защитить инвестиции от кражи
Эксперты назвали главные ошибки россиян на отдыхе в Турции
В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку
Ехать или не ехать России на саммит по климату - вот в чем вопрос
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Вячеслав Шпаковский Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников