МИД России призвал продвигать альтернативы SWIFT

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью РИА "Новости" заявил о важности продвижения альтернативных SWIFT и независимых от США межбанковских платёжных систем.

"Продвижение альтернативных SWIFT и независимых от США межбанковских систем совершения платежей и передачи информации с использованием современных финансовых технологий и решений также является важным направлением работы", — сказал Панкин.

Он обратил внимание на такие российские разработки как "Система передачи финансовых сообщений" (Центробанк) и "Транзит" (Московская биржа). В настоящее время прорабатываются варианты их соединения с иностранными аналогами, такими как европейская SEPA, иранский SEPAM, китайские CUP и CIPS.

Западные страны, в частности США, в очередной раз завели разговор о необходимости отключить Россию от SWIFT в качестве одной из самых жёстких санкций. Стоить отметить, что США не могут напрямую указывать SWIFT, поскольку она зарегистрирована в Европе. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта говорил, что нельзя исключать ни одну из угроз.

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