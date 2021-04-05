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В каких случаях банк может арестовать ваш счёт

Экономика » Финансы » Банки

Блокировка денежных средств на банковском счёте чаще всего происходит в рамках исполнения "антиотмывочного" законодательства. Какие именно действия являются нарушением закона агентству "Прайм" рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

В каких случаях банк может арестовать ваш счёт

По его словам, сама блокировка счёта осуществляется не людьми, а банковскими системами, работающими в соответствии с инструкциями Росфинмониторинга и Центробанка. Системы блокируют только подозрительные операции и счета.

Подозрительными операциями для счетов физических лиц считаются переводы от юридических лиц, из-за границы и других нестандартных источников. Также системы относят к подозрительным однообразные переводы в течение нескольких дней подряд, после которых деньги сразу снимаются в банкомате.

Если банковские системы обнаружат, что один и тот же человек снимает с карты денежные средства, поступившие от разных юридических лиц, то могут заблокировать не только переводы, но и саму карту.

Также у банка возникнут подозрения, если вы, имея низкий уровень дохода, вдруг придёте и захотите положить на счёт крупную сумму. В этом случае банк может заблокировать счёт и потребовать объяснений, откуда взялись деньги.

Кроме того, по словам юриста, участились случаи, когда налоговая, заметив расхождения между доходами и расходами, направляет в банк определённые указания. В этом случае также результатом может стать блокировка банковского счёта.

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Блокировка счета компании 115 ФЗ - причины, как разблокировать,вывод деньги с заблокированного счета
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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