АКРА предупредило о рисках оттока вкладов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует сохранение нестабильности клиентских средств в российских банках из-за ускорившейся инфляции, которая снизит реальную доходность вкладов и вынудит россиян искать альтернативу.

Впрочем, возможный отток вкладов негативно отразится только на небольших банках, для которых вклады населения являются основным источником фондирования операций. В итоге такие банки не смогут так активно выдавать кредиты или для сохранения кредитной активности будут вынуждены искать дополнительные источники фондирования.

В 2020 году, когда ставки по вкладам упади до исторического минимума, только самые крупные банки из "первой двадцатки" продемонстрировали приток клиентских средств. Их успех объясняется в основном зарплатными проектами.

Остальные банки в среднем зафиксировали отток клиентских средств. Сильнее всего отток "ударил" по банкам, занимающих по размеру активов с 20-го по 50-го места и с 100-го по 200-го места. Дело в том, что у первых доля вкладов в клиентских средствах составляла 57%, у вторых — 63%, в то время как у банков из топ-10 — только 20%.

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