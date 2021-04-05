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Эксперт оценил, сколько времени потребуется для ухода от доллара

Экономика » Рынки » Валютный

Уход от долларовых расчётов поднимался неоднократно, но впервые он озвучен как официальный курс. Сколько времени потребуется для отказа от доллара оценил главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Эксперт оценил, сколько времени потребуется для ухода от доллара

Как считает Шеин, Россия может уйти от долларовых расчётов, но для этого потребуется четыре-пять лет, сообщает РИА "Новости".

"Это потребует значительного времени (четыре-пять лет), так как по сути нужно поменять много формировавшихся десятилетиями деловых, торговых и банковских практик", — сказал эксперт.

В целом, по его мнению, для реализации этого "официального курса" теперь есть все условия: "запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система, есть желание торговых партнеров уходить от доллара".

Кроме того, появился повод для активации всего этого процесса — жёсткие заявления президента США Джо Байдена, в том числе в отношении президента России Владимира Путина.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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