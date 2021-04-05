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Как защитить сбережения от обвала валют

Экономика » Рынки » Валютный

Вложения в иностранной валюте являются одним из самых популярных способов инвестирования, но 2020 год показал, что и здесь россиян может поджидать обвал. Возникает вопрос, стоит ли вкладываться в валюту, если она не закрепляется на одном уровне?

Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, главным правилом при вложениях в иностранную валюту является формирование полноценного валютного портфеля, причём не из последних сбережений, отложенных на "чёрный день" или скорые покупки.

Использовать финансовый буфер нерационально, уверен Ферапонтов. При резкой потребности в деньгах велик риск обменять валюту по курсу ниже покупки. Поэтому в валюту нужно вкладывать только при долгосрочном инвестировании.

Есть же использовать валюту для торговли, "то необходимо отслеживать огромный пласт информации, связанной с экономикой, в том числе международной, а также политические и социальные новости".

Также эксперт посоветовал обратить внимание на такую стабильную валюту, как швейцарский франк, и стараться вкладывать в "тройки": рубль-доллар-швейцарский франк или рубль-евро-китайский юань".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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