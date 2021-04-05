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Молдавские поставщики предупредили о росте цен на вино и фрукты

Экономика » Финансы » Деньги

С 1 апреля 2021 года в России перестала действовать нулевая пошлина на молдавские вина, фрукты, овощи и другие товары. Молдавские виноделы предупредили, что это может привести к росту цен на их товары.

Молдавские поставщики предупредили о росте цен на вино и фрукты

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей трёх производителей из Молдавии. Эксперты предполагают, что молдавские товары подорожают примерно на 12,5% — такова теперь ставка пошлины для них.

Стоит отметить, что директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова сообщила изданию о ведении переговоров по сохранению нулевой пошлины. По её словам, вопрос могут решить уже в ближайшее время.

Министерство экономического развития РФ подтвердило окончание срока действия низких пошлин, но не уточнило, почему он не был продлён. Министерство сельского хозяйства и правительство на запрос издания не ответили.

Таможенные пошлины на ввоз молдавской сельхозпродукции ввели в 2014 году после того, как Молдавия подписала с Евросоюзом соглашение о создании зоны свободной торговли. В 2019 году на пошлины на отдельные молдавские товары были снижены до нуля.

Эксперты считают, что если срок действия нулевых ставок не продлят, то цены вырастут на величину, соответствующую новой пошлине. Молдавские производители не исключают повышения цен на своб продукцию на 10-20%.

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Автор: Анастасия Гостищева
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