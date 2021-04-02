ЦБ решил защитить россиян от "эмоциональных" покупок

Центробанк обеспокоен тем, что путь клиентов финансовых экосистем от импульса до покупки слишком короткий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

По его словам, регулятор задумался над тем, чтобы защитить таких граждан от необдуманных и эмоциональных покупок. Правда, пока ЦБ не придумал, как это осуществить, а зампред не анонсировал никакие конкретные действия в этом направлении.

"Клиентский путь очень короткий, между импульсом к приобретению и возможностью сделать это проходят доли секунды, иногда здравый смысл уступает эмоциям", — пояснил Швецов.

По мнению Швецова, эмоциональными покупками являются те, которые спровоцированы "агрессивной рекламой" и о которых клиент впоследствии жалеет.

Чтобы защитить граждан от таких покупок, можно частично применять те методы, которые уже используются регулятором на финансовом рынке. В частности, для покупки сложных структурных продуктов начинающие инвесторы будут проходить тестирование. Соответствующие правила должны вступить в силу с 1 октября 2021 года.