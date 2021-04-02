Законопроект о едином платеже для бизнеса внесён в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект о едином налоговом платеже для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные базы нижней палаты парламента.

Согласно документу, компании и предприниматели смогут уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы единым платежом. Ранее аналогичная возможность была только у физических лиц. С 1 января 2019 года граждане могли заплатить одним платежом имущественный, транспортный и земельный налог, с 1 января 2020 года — и налог на доходы физических лиц.

Механизм единого налогового платежа позволяет перечислять в Федеральную налоговую службу (ФНС) общую сумму налогов, а ФНС потом самостоятельно зачисляет деньги в счёт нужных обязательств.

Как говорил ранее министр финансов Антон Силуанов, изменения создадут для налогоплательщиков более комфортные условия, сократят время оформления платёжных документов, тем самым улучшив платёжную дисциплину. При этом в первую очередь деньги из единого платежа будут направляться на погашение задолженности.