Российские бизнесмены стали богаче на десятки миллиардов долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за I квартал текущего года увеличилось на $23,9 млрд. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Первое место в списке самых богатых осталось за Владимиром Потаниным. Он разбогател на $235 млн, и его состояние теперь оценивается в $30,3 млрд. Капитал Леонида Михельсона увеличился на $4,3 млрд, до $29 млрд. Владимир Лисин заработал $2,6 млрд, и в результате его состояние составляет $26,4 млрд.

В топ-10 российских миллиардеров также входят Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Роман Абрамович и Виктор Вексельберг.

Единственной женщиной в списке российских миллиардеров является основательница и генеральный директор интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние оценивается в $9,3 млрд, что на $222 млн больше, чем на начало года.

Bloomberg Billionaires Index отслеживает состояния 500 самых богатых людей мира. С начала года они снизились только у шестерых из 25 россиян, входящих в этот список.