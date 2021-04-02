Регионы впервые получат доход от временно свободных бюджетных денег

Российские регионы впервые в истории заработали деньги от управления временно свободными средствами своих бюджетов. Об этом рассказал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

По его словам, это произошло, благодаря "внедрению системы казначейских платежей и аккумулированию ликвидности бюджетной системы", сообщает РИА "Новости".

Доход от размещения бюджетных денег с начала года составил 1,37 млрд рублей.

Система казначейских платежей в полной мере заработала с начала 2021 года. Она предполагает открытие в Центробанке единого казначейского счёта для всей российской бюджетной системы, в том числе бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов.

Средствами на этом счёте управляет казначейство, размещая их в коммерческих банках под определённые проценты, а затем отдаёт полученный доход "клиентам" — в нашем случае регионам.

Ранее сообщалось, что регионы России попали в кредитную ловушку, поскольку их государственный долг в 2020 году вырос на 18%, причём в основном за счёт краткосрочных бюджетных кредитов.