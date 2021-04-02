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Регионы впервые получат доход от временно свободных бюджетных денег

Экономика » Финансы

Российские регионы впервые в истории заработали деньги от управления временно свободными средствами своих бюджетов. Об этом рассказал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Регионы впервые получат доход от временно свободных бюджетных денег

По его словам, это произошло, благодаря "внедрению системы казначейских платежей и аккумулированию ликвидности бюджетной системы", сообщает РИА "Новости".

Доход от размещения бюджетных денег с начала года составил 1,37 млрд рублей.

Система казначейских платежей в полной мере заработала с начала 2021 года. Она предполагает открытие в Центробанке единого казначейского счёта для всей российской бюджетной системы, в том числе бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов.

Средствами на этом счёте управляет казначейство, размещая их в коммерческих банках под определённые проценты, а затем отдаёт полученный доход "клиентам" — в нашем случае регионам.

Ранее сообщалось, что регионы России попали в кредитную ловушку, поскольку их государственный долг в 2020 году вырос на 18%, причём в основном за счёт краткосрочных бюджетных кредитов.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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