Три правила успешного "мужика" в бизнесе

Председатель правления ВТБ Андрей Костин, выступая перед студентами Высшей школы менеджмента СПбГУ, поделился главными правилами успешного бизнесмена.

Первое правило он описал словами "мужик сказал, мужик сделал", сообщает РБК. Костин объяснил: в бизнесе нужно выполнять всё, что пообещал, даже на словах. "Если ты не уверен, не говори слово "да", — подчеркнул он.

Вторым правилом является целенаправленное доведение начатого до конца, третьим — взгляд на проблему глазами оппонента. Последнее помогает понять, насколько обоснована позиция другой стороны.

Глава ВТБ рассказал, что если оппонент прав, будь то клиент или партнёр, то нужно пойти ему навстречу, если же нет — то необходимо быть жёстким. По его словам, он встречал многих руководителей, карьера которых заканчивалась из-за неумения соглашаться с оппонентом. Такие люди обычно считают, что их мнение — истина в последней инстанции.

Ранее Костин говорил, что не верит в жёсткие санкции против России. При этом сам ВТБ находится под довольно строгими санкциями США и Евросоюза с 2014 года.