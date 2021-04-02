Глава Volkswagen раскаивается о шутке со сменой названия компании

Глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог раскаялся по поводу шутки о смене названия компании, поскольку не подумал, что её воспримут всерьёз. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, он сделает всё, что в его силах, чтобы вернуть доверие к компании. Он также подчеркнул, что автопроизводитель не обсуждал смену названия.

Между тем, шутка привела к существенным колебаниям на рынке. Информация о смене названия компании была воспринята положительно, что привело к резкому росту цен на акции Volkswagen.

Эксперты считают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США может счесть розыгрыш намеренным введением в заблуждение и выписать компании или должностному лицу крупный штраф.

Когда 29 марта 2021 года американское подразделение Volkswagen сообщило о намерении провести ребрендинг и стать Voltswagen, никто и не мог предположить, что это шутка, приуроченная к 1 апреля. С учётом озвученных ранее планов шутку приняли всерьёз.

На следующий день уже немецкий, главный офис компании опроверг сообщение, сославшись на то, что это была первоапрельская шутка, которая должна была привлечь внимание.