Глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог раскаялся по поводу шутки о смене названия компании, поскольку не подумал, что её воспримут всерьёз. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.
По его словам, он сделает всё, что в его силах, чтобы вернуть доверие к компании. Он также подчеркнул, что автопроизводитель не обсуждал смену названия.
Между тем, шутка привела к существенным колебаниям на рынке. Информация о смене названия компании была воспринята положительно, что привело к резкому росту цен на акции Volkswagen.
Эксперты считают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США может счесть розыгрыш намеренным введением в заблуждение и выписать компании или должностному лицу крупный штраф.
Когда 29 марта 2021 года американское подразделение Volkswagen сообщило о намерении провести ребрендинг и стать Voltswagen, никто и не мог предположить, что это шутка, приуроченная к 1 апреля. С учётом озвученных ранее планов шутку приняли всерьёз.
На следующий день уже немецкий, главный офис компании опроверг сообщение, сославшись на то, что это была первоапрельская шутка, которая должна была привлечь внимание.
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