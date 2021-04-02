Экономист рассказал, куда вкладывать деньги при обвале рынков

Известный экономист Михаил Хазин утверждает, что обвал мировых рынков может случиться уже в мае или сентябре текущего года. Он рассказал, куда лучше всего вложить деньги, чтобы избежать потерь.

По его словам, даже если этого не произойдёт, то всё равно лучше вкладывать деньги в более защищённые инструменты, особенно в период мирового кризиса, сообщает "Экономика Сегодня".

Хазин считает, что единственное, куда можно вкладывать деньги в России, — это "квартирки в Москве".

"У меня есть маленькая квартирка, которую я могу сдавать. И я понимаю: что бы ни случилось, я могу её сдавать. Она недалеко от метро и всегда будет стоить определённых денег. Может, не так дорого, но это кусок хлеба на старте", — сказал Хазин.

Также экономист считает хорошим инвестиционным инструментом золотые монеты. При этом он предостерёг россиян от вложений в криптовалюту и иностранную валюту. По его словам, ни одна экономика мира не защищена от обвала, а виртуальные валюты — спекуляционный инструмент.

Кроме того, Хазин считает необходимым создавать резервы, не зависящие от политики государства, а не тратить деньги "на двадцать пятые штаны или новый айфон".