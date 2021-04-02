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Экономист рассказал, куда вкладывать деньги при обвале рынков

Экономика » Финансы » Деньги

Известный экономист Михаил Хазин утверждает, что обвал мировых рынков может случиться уже в мае или сентябре текущего года. Он рассказал, куда лучше всего вложить деньги, чтобы избежать потерь.

Экономист рассказал, куда вкладывать деньги при обвале рынков

По его словам, даже если этого не произойдёт, то всё равно лучше вкладывать деньги в более защищённые инструменты, особенно в период мирового кризиса, сообщает "Экономика Сегодня".

Хазин считает, что единственное, куда можно вкладывать деньги в России, — это "квартирки в Москве".

"У меня есть маленькая квартирка, которую я могу сдавать. И я понимаю: что бы ни случилось, я могу её сдавать. Она недалеко от метро и всегда будет стоить определённых денег. Может, не так дорого, но это кусок хлеба на старте", — сказал Хазин.

Также экономист считает хорошим инвестиционным инструментом золотые монеты. При этом он предостерёг россиян от вложений в криптовалюту и иностранную валюту. По его словам, ни одна экономика мира не защищена от обвала, а виртуальные валюты — спекуляционный инструмент.

Кроме того, Хазин считает необходимым создавать резервы, не зависящие от политики государства, а не тратить деньги "на двадцать пятые штаны или новый айфон".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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