Госдума призывает ФАС проверить факты повышения цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба должна провести массовую проверку авиакомпаний после сообщений о существенном росте цен на билеты. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

При этом он считает, что власти вряд ли "заморозят" цены на авиабилеты по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом. Тем не менее, есть все основания для проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Мы же с вами к рынку все стремились, вот и пожалуйста, это и есть капитализм", — отметил депутат.

Стоит отметить, что изначально о повышении цен на авиабилеты стало известно как раз из жалоб россиян в ФАС. Антимонопольная служба в ответ заявила, что рост цен связан с последствиями пандемии коронавируса. Также в ФАС добавили, что под особым вниманием службы находятся внутренние авиаперевозки и маршруты, осуществляемые единственным перевозчиком.

По данным агрегаторов, авиабилеты на внутренние рейсы подорожали за год на 15-120%. "Лидерами" стали полёты из Москвы в Набережные Челны (+121%), Томск (91%), Нижнекамск (+88%) и Чебоксары (+46%).