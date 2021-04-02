Более половины вложений россиян оказались рискованными

В 2020 году доля вложений россиян в финансовые инструменты, возвратность которых не гарантирована, значительно выросла и превысила 50%. Об этом говорится в "Обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов", который подготовил Центробанк.

По итогам прошлого года доля таких рискованных вложений составила 51% против 46% годом ранее и 42% в 2017 году. И хотя эти рискованные инвестиции принесли россиянам большую доходность, чем банковские вклады, регулятор обеспокоен ситуацией.

Проблема в том, что возвратность вложений через некредитные финансовые организации не гарантируется и сильно зависит от устойчивости эмитента. Возврат банковских вкладов в отличие от таких инструментов гарантируется государством.

ЦБ напомнил, что в прошлом году совокупный объём вложений граждан через некредитные финансовые организации вырос на 32%, до 11 трлн рублей, что существенно выше темпов прироста банковских вкладов (+8%, до 33 трлн рублей). Столь существенная разница объясняется эффектом низкой базы и невысокими ставками по банковским вкладам.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются вложения в ценные бумаги через брокерские счета, которые в прошлом году обеспечили более двух третей притока денег. В тройку популярных средств инвестирования также вошли паевые инвестиционные фонды и программы страхования жизни.