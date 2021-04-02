Добыча алмазов упала на треть

В 2020 году добыча алмазов в России сократилась почти на треть, согласно данным Министерства финансов. При этом самая крупная алмазодобывающая компания "АЛРОСА" ранее отчиталась о снижении продажи алмазов по итогам прошлого года только на 4%.

Итак, в 2020 году в России было добыто 31,2 млн каратов алмазов. Это на 31,1% меньше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные Минфина.

В денежном выражении объём добычи упал почти наполовину: на 45,2%, до $2,3 млрд. Это связано с тем, что стоимость добытых алмазов в 2020 году рассчитывалась, исходя из $72,3 за карат, а в 2019 году — $90,9 за карат.

Экспорт алмазов из России снизился на 1,6%, до $38,6 млн карат, в денежном выражении — на 15,9%, до $3 млрд. Большая часть российских алмазов отправлена в Бельгию (19,7 млн карат), Объединённые Арабские Эмираты (14,1 млн) и Индию (4,1 млн).

Импорт алмазов в Россию составил 310,5 тысячи каратов на $109,1 млн. По сравнению с 2019 годом импорт в натуральном выражении рухнул на 70,4%, в денежном — на 63,4%).

Примечательно, что ранее крупнейшая российская алмазодобывающая компания "АЛРОСА" отчиталась о снижении продажи алмазов только на 4%.